Отпустили фотографа и журналиста, которые были задержаны у офиса tut.by. Фото: tut.by

Ближе к ночи стало известно, что задержанных фотографа tut.by и «Нашай нiвы» Дарью Бурякину, а также журналиста портала onliner Александра Чернухо отпустили. Информация была опубликована в телеграм-канале «Нашай нiвы».

По информации телеграм-канала onliner, журналиста Александра Чернухо 18 мая в районе 22.30 вывели из бизнес-центра, в котором находится офис tut.by, люди в гражданском. Его посадили в машину и увезли. Куда именно – неизвестно. Чуть позже он вышел на связь. Чернухо отпустили спустя 13 часов.

Журналист издания «Белорусы и рынок» Артем Майоров находится в изоляторе временного содержания на Окрестина.

Александр Чернухо, Дарья Бурякина и Артем Мйоров были задержаны у офиса портала tut.by.

Как сообщили в телеграм-канале БАЖ, ближе у вечеру начали отпускать сотрудников портала, которые находились в офисе еще с утра. Людей выпускали приблизительно по одному раз в 10 минут. Они не смогли рассказать, что именно происходило в офисе, так как с ним взяли подписку о неразглашении.

Напомним, что 18 мая сотрудники Департамента финансовых расследования пришли в офис портала tut.by.

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