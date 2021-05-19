Стали известны имена первых финалистов песенного конкурса «Евровидение – 2021». Фото: euroinvision.com

В Роттердаме 18 мая, во вторник, состоялся первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение – 2021». В полуночи стали известны имена первых финалистов конкурса.

Всего в первом полуфинале выступили представили 16 стран. По результатам голосования в финале прошли исполнители 10 стран, в числе которых – Норвегия, Россия, Украина, Литва, Мальта, Израиль, Азербайджан, Кипр, Швеция, Бельгия.

В первом полуфинале должен был выступить и исполнитель из Беларуси, но в этом году страну отстранили от участия.

Второй полуфинал песенного конкурса «Евровидение – 2021» состоится 20 мая, в четверг. Результатом голосования будут определены еще 10 финалистов.

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Второй полуфинал песенного конкурса «Евровидение – 2021» состоится 20 мая, в четверг. Результатом голосования будут определены еще 10 финалистов.

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