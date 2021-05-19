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Общество19 мая 2021 7:46

Медики предупредили: парацетамол снижает эффективность вакцины от COVID-19

Принимать парацетамол, чтобы избежать побочных эффектов при вакцинации, не стоит
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
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Если выпить перед вакцинацией парацетамол, это может снизить эффект.

Если выпить перед вакцинацией парацетамол, это может снизить эффект.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Американские ученые из медицинской школы университета Дьюка предупреждают: не стоит принимать парацетамол, чтобы избежать подъема температуры и уменьшить другие побочные эффекты при вакцинации от COVID-19. Многие принимают этот препарат накануне вакцинации, чтобы облегчить состояние после прививки. Но такая практика может стать причиной уменьшения количества антител, вырабатываемых иммунной системой, пишет Медицина и Наука. Особенно сильно жаропонижающие лекарства влияют на формирование антител, если их принимать при получении первой дозы вакцины.

Российские эксперты не согласны с американскими коллегами и, хотя признают, что парацетамол может вызвать сбой во взаимодействии иммунных клеток с антигенами вакцины, у человека все равно выработается достаточно антител, чтобы защититься от ковида. Даже если количество антител немного снизится из-за приема парацетамола после первой дозы вакцины, вторая доза увеличит иммунный ответ, считают российские медики.

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