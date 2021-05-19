Журналистка tut.by Катерина Борисевич, которая проходила по делу «ноль промилле», вышла на свободу. Фото: телеграм-канал tut.by

Журналистка tut.by Катерина Борисевич, которая проходила по делу «ноль промилле», в среду, 19 мая, вышла на свободу. Об этом сообщили в телеграм-канале tut.by.

Катерина сразу же позвонила своей 18-летней дочери Даше, которая с нетерпение ждет ее в Минске. Журналистка рассказала, что она на протяжении долгого времени не могла забрать все письма. А получила она их за полгода около 500.

Журналистка tut.by Катерина Борисевич, которая проходила по делу «ноль промилле», вышла на свободу. Фото: телеграм-канал tut.by

Сотрудники колонии предложили Борисевич поднести сумки и вызвать Катерине и ее сопровождающим такси.

Журналистка провела за решеткой полгода.

Напомним, что Катерина Борисевич была задержана 19 ноября 2020 года. На нее и врача Больницы скорой медицинской помощи Артема Сорокина было заведено уголовное дело по части 3 статьи 178 УК – Разглашение врачебной тайны, повлекшее за собой тяжкие последствия. Все дело в том, что Сорокин подтвердил информацию о том, что в крови у умершего Романа Бондаренко было «ноль промилле» алкоголя.

2 марта 2021 года судья Московского района Минска Светлана Бондаренко приговорила Катерину Борисевич к 6 месяцам лишения свободы и штрафу в размере 100 базовых величин – 2,9 тысяч рублей. Анестезиолог БСМП Артем Сорокин получил 2 года лишения свободы с отсрочкой на один год.

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