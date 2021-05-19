В ВОЗ сообщили, что за неделю число случаев заражение коронавирусом в мире снизилось на 12%, а смертность – на 5% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что за неделю число случаев заражения коронавирусной инфекцией снизилось на 12%, а смертность – на 5%. Всего за неделю было зарегистрировано в мире более 4,8 миллиона случаев заражения COVID-19, а также более 85 тысяч умерших. Информация об этом была опубликована на сайте организации.

- В мире за минувшую неделю число новых случаев заражение коронавируса, а также летальных исходов продолжило снижаться. Всего было зафиксировано более 4,8 миллиона заразившихся коронавирусной инфекцией и менее 86 тысяч умерших. Что, соответственно, на 12% и на 5% меньше, если сравнивать с предшествующей неделей, - написано в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ.

В организации отметили, что заболеваемость COVID-19 увеличилась на минувшей неделе только в Западно-Тихоокеанском регионе. В Европе число новых случав уменьшилось на 26%, в Восточном Средиземноморье – на 22%, в Юго-Восточной Азии – на 12%, в Африке – на 4%, в Северной и Южной Америке – на 3%.

Что касается смертности, то она выросла в Юго-Восточной Азии на 7% и в Западно-Тихоокеанском регионе на 4%. Однако случаи смертности сократились в Европе на 16%, в Восточном Средиземноморье – на 16%, в Африке – на 9%, в Северной и Южной Америке – на 7%.

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