В Сербию увезли два последних истребителя МиГ-29, подаренные Беларусью

Самолеты, подаренные Беларусью, отправились в Сербию. Фото: mil.by.

Из Барановичей в Сербию вывезли два самолета-истребителя МиГ-29, которые были подарены этой стране Беларусью. Самолеты проходили ремонт на Барановичском авиаремонтном заводе, пишет Reform.by.

Это последние из четырех самолетов, которые Беларусь передала Министерству обороны Сербии несколько лет назад в рамках военно-технической помощи. Обязательным условием передачи техники было то, что Сербия будет ремонтировать ее в Беларуси. Ремонт и модернизацию самолетов провели на Авиационном ремонтном заводе.

Истребители отправили в Сербию на украинском транспортнике Ан-124 «Руслан» 16 мая. 17 мая они прибыли в Сербию, сообщает Reform.by.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Очередную партию китайской вакцины привезли в Беларусь. Это гуманитарный груз.