Гражданин Турции пытался незаконно пересечь границу Беларуси, чтобы встретиться с девушкой. Фото: госпогранкомитет

Гражданин Турции пытался незаконно пересечь границу Беларуси, чтобы встретиться с девушкой. Мужчина был задержан в понедельник утром, 17 мая. Об этом проинформировали на сайте Госпогранкомитета.

- Сигнал о нарушителе поступил дежурному по пограничной заставе «Семеновка» Гомельской пограничной группы рано утром 17 мая. В ходе проверки причины сигнала был задержан 33-летний уроженец Турции, который пытался незаконно перечь границу Беларуси, чтобы попасть к девушке. Он рассказал, что его не пропустили в Беларусь в пункте пропуска «Новая Гута». По этой причине мужчина решил пойти в обход, - пояснили в ведомстве.

В Госпогранкомитете добавили, что мужчину оштрафовали на 12 базовых величин – 348 рублей, выдворили из страны с запретом въезда на шесть месяцев.

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