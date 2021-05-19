В МВД рассказали, что делать, чтобы дети не выпадали из окон

Что нужно сделать, чтобы дети не выпадали из окон. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

17 мая в Солигорске трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа. Малыш был дома со старшими сестрами, пока отец вышел в магазин. Он вышел на балкон, забрался на стоявший там столик и выпал на улицу.

В МВД рассказали, что падение детей из окон летом составляет четвертую часть в статистике детского травматизма. В милиции рассказали, что надо делать, чтобы малыш не выпал из окна.

Не нужно приучать ребенка стоять на подоконнике, даже если вы рядом и подстраховываете его. Уберите от окна мебель, которая может стать ступенькой для того, чтобы малыш взобрался на подоконник. Возле открывающейся створки окна поставьте предмет, который, упав, издаст громкий звук – если вы будете находиться в другой комнате, по звуку поймете, что малыш открывает окно.

Понятие опасности высоты ребенок может воспринять, начиная с трех лет. Объясните ему эту опасность, расскажите, что падать больно, продемонстрируйте падение на какой-либо игрушке. Объясните, что нельзя опираться на москитную сетку – она ненадежна и может вылететь при малейшем нажиме.

Если в семье есть дети, на металлопластковое окно установите фиксатор, который позволит открыть створку только в режиме проветривания. Это может быть блокирующий замок или ручка с ключом. Закрыв блокиратор окна, убирайте ключ от него в недоступное для ребенка место. Деревянные окна закрывайте не только на нижние, но и на верхние шпингалеты.

Если окно открыто, не оставляйте ребенка возле него даже «на минуточку»!

Если ребенок уже взобрался на окно, не кричите – крик может испугать его. Позовите ребенка спокойно, предложите ему какое-то приятное занятие – игру, которую он любит или что-то вкусное, чтобы он слез с подоконника и подошел к вам.

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