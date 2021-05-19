Доступ в офис портала tut.by по-прежнему закрыт. Фото: "Еврорадио"

В среду, 19 мая, стало известно о том, что доступ в офис портала tut.by по-прежнему закрыт по распоряжению следственных органов. Об этом журналисту рассказали работники охраны.

Видео с камер, которые были установлены на 8 и 9 этажах, на мониторах не отображается.

Также выяснилось, что сотрудников силовых структур в офисе нет.

Напомним, что во вторник, 18 мая, в офис tut.by пришли сотрудники Департамента финансовых расследований.

Ближе к ночи появилась информация о том, что сотрудников начали выпускать из офиса. Она там находились с самого утра.

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