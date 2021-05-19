В Минске 19-летняя девушка плеснула воды в сковороду с раскаленным маслом и получила ожоги 2 и 3 степени

В Минске 19-летняя девушка плеснула воды в сковороду с раскаленным маслом. Фото: МЧС
В Минске 19-летняя девушка плеснула воды на раскаленную сковородку и получила ожоги 2 и 3 степени. Информация об этом была опубликована на сайте МЧС.
- Инцидент произошел во вторник, 18 мая. В 20.53 на телефон «112» поступил звонок от очевидца, который сообщил о задымлении на 9 этаже по адресу улица Брыля, 3. Сотрудники МЧС приехали на место и увидели, что в квартире на девятом этаже были выбиты окна. Удалось установить, что во время приготовления пищи на электрической плите и добавления воды в сковороду, в которой находилось раскаленной масло, произошла вспышка без последующего горения, - рассказали в МЧС.
И добавили, что пищу готовила 19-летняя знакомая хозяина квартиры.
В Минске 19-летняя девушка плеснула воды в сковороду с раскаленным маслом. Фото: МЧС
- В результате случившегося девушка была доставлена в больницу с ожогами 2 и 3 степеней. В квартире было повреждено имущество: выбито окно, поврежден натяжной потолок в кухне, - пояснили в ведомстве.
В Минске 19-летняя девушка плеснула воды в сковороду с раскаленным маслом. Фото: МЧС
На данный момент устанавливается причины вспышки. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования пострадавшей.
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