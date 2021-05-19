Видеофакт. В Гомеле спасатели опять снимали с дерева девочку, но уже другую

Второй раз за десять дней в Гомеле снимают с дерева девочек. Фото: МЧС.

Вечером 18 мая спасатели в Гомеле снимали с дерева девочку, которая не могла сама спуститься. Вызов поступил в 19.13. Позвонила в службу спасения сама девочка, застрявшая на дереве.

Спасатели приехали на улицу Сухого. Оказалось, что девочка забралась на дерево в процессе игры, а спуститься сама с него не смогла.

-Спасатели под руководством начальника караула Александра Скрипели по трехколенной лестнице спустили ребенка с дерева с высоты около пяти метров. Она не пострадала и в медицинской помощи не нуждается, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Это уже второй случай за десять дней в Гомеле. 10 мая сотрудники МЧС снимали с дерева девочку, которая залезла туда, чтобы достать застрявший в ветвях мячик. Этот случай произошел на улице Советской и тоже закончился благополучно – девочка не пострадала.

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