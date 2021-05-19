Катерина Борисевич дала первое интервью на свободе: «В колонии я высаживала васильки и календулы»

Катерина Борисевич дала свое первое интервью на свободе. Фото: tut.by

Ранее «Комсомолка» уже писала о том, что в среду, 19 мая, на свободу вышла журналистка портала tut.by Катерина Борисевич. Она дала свое первое интервью, в котором рассказала, что очень ждала своего освобождения.

- В женской колонии Гомеля меня предупредили заранее, что сегодня я выйду на свободу. Свое освобождение я начала ждать уже с 4 – 5 часов утра, когда меня позовут – и все, я выйду на свободу. До этого я переболела, но занималась спортом, час день, как положено, дышала свежим воздухом, - рассказывает Катерина.

На вопрос о том, чего журналистке сейчас хочется больше всего, она ответила, что обнять своих близких и съесть мамины сырники.

- Мне сейчас очень хочется обнять своих родных и близких, а еще съесть маминых сырников и борща. Мечтаю поехать в свою деревню и выращивать цветы. К слову, в колонии я попросила себе хоть какую-нибудь работу. И мне дали высаживать васильки и календулы. Я получила невероятное удовольствие, - говорит Катерина.

Как уже многие успели обратить внимание, на черной майке у Борисевич справа находилась желтая нашивка с фамилией. Катерина пояснила, что это означает лишь то, что она содержалась в колонии.

Когда журналистку перевозили из Могилева в Гомель, до этого Борисевич находилась в СИЗО №1, а затем в Жодино, она была в наручниках.

- Сотрудники вели себя максимально корректно. Я не могу сказать, что ко мне было какое-то особенное отношение. Единственное, у меня была коричневая карточка, как у человека склонного к экстремизму. Всех таких заключенных перевозят подобным образом. Со мной были две женщины, которых осудили за убийство. У них сроки 9 – 10 лет. Они еще шутили, что ехали просто и покойно, а я как склонная к экстремизму, ехала в наручниках, - рассказала Борисевич.

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