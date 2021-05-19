Глава МИД Литвы предложил сотрудникам tut.by убежище в Литве. Фото: МИД Литвы

Глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил сотрудникам tut.by убежище. Также он добавил, что только вместе можно победить.

- Литва готова предложить убежище сотрудникам портала tut.by. Только вместе мы сможем победить, - написал в Twitter глава МИД Литвы.

Напомним, что ранее в посольстве США отреагировали на ситуацию вокург портала tut.by. В дипмиссии назвали блокировку сайта издания попыткой «искоренить независимое мышление»

Во вторник, 18 мая, в офис портала tut.by пришли силовики.

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