«Его любили все, даже Никита Михалков». Ушел из жизни актер Владимир Федоров - Черномор, Туранчокс и «желтые штаны» из «Кин-дза-дза»

Владимир Федоров был не только известным актером, но и физиком-ядерщиком. Фото: из открытых источников.

Ушел из жизни российский актер Владимир Федоров. Ему было 82 года. Об этом сообщает belnovosti.by.

У Владимира Федорова было специфическое амплуа. Из-за низкого роста (130 см) он часто играл безымянных карликов, шутов, юродивых. Но известность ему принесла уже первая роль. Впервые Федоров появился на экране в роли Черномора в фильме «Руслан и Людмила» в 1972 году и сразу стал популярен. Кстати, Федоров изначально не был профессиональным актером – он был ученым, физиком-ядерщиком, учился у Игоря Курчатова, на его счету несколько десятков научных работ и изобретений. Кроме того, Федоров писал стихи и прозу.

Зритель помнит Владимира Федорова по ролям злодея Туранчокса в фантастическом фильме «Через тернии к звездам», Базиля в «Дикой охоте короля Стаха», который снимался на "Беларусьфильме", существа в «Собачьем сердце, инопланетянина в желтых штанах из культового фильма «Кин-дза-дза» и другим.

«Его любили все, даже Никита Михалков», - так отзываются о Федорове его знакомые.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Посмотрите, кто вышел в финал Евровидения! ПОДРОБНОСТИ.