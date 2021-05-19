Еще один Telegram-канал в Беларуси признан экстремистским: репост информации из него грозит ответственностью

Еще один телеграм-канал в Беларуси суд признал экстремистким. Фото: rozetked.me

О том, что в Беларуси еще один телеграм-канал признали экстремистким, сообщило БелТА со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Гродненской области.

Экстремистским назван телеграм-канал «Волковыск для жизни». В прокуратуре заявили, что решение судом принято в связи с тем, что в материалах чата обнаружены призывы к массовым беспорядкам и хулиганству, блокировке движения ТС, сопротивлению силовикам и уничтожению их имущества. Нашли в чате и оскорбительные комментарии о правоохранителях и госслужащих, а также их семьях.

Ранее в телеграм-канале ГУБОП по актуальной информации на 17 мая публиковали перечень ресурсов мессенджера Telegram, признанных судом экстремистскими. В списке было 47 чатов и каналов, на 19 мая их как минимум на один больше.

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