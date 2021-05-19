«К осени выйдем на вакцинирование 5 млн человек». Стало известно, сколько белорусов ожидают в очереди на прививку от коронавируса

Стало известно, сколько белорусов ожидают в очереди на прививку от коронавируса Фото: Павел МАРТИНЧИК

Почти полмиллиона человек ожидают вакцинацию от коронавируса в Беларуси. О ходе вакцинации рассказал 19 мая заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на совместном заседании парламента.

По информации вице-премьера, сейчас очередь желающих получить прививку составляет около 460 тыс. человек. Петришенко отметил, что первый компонент вакцины от COVID-19 уже получили 356 тыс. человек, вторую прививку сделали 256 тыс. человек.

- Надеемся, что к осени выйдем на вакцинирование 5 млн человек, - цитирует вице-премьера БелТА. Напомним, население Беларуси составляет около 9,4 млн человек. Это значит, что к осени власти республики планируют привить большинство населения.

Смотрите фотофакт: в Минске снова выстроилась очередь из желающих привиться от коронавируса. Глава Минздрава рассказал о вероятности возобновления вакцинации в выставочных центрах.