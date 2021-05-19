Роман Головченко пообещал педагогам среднюю по стране зарплату к 2025 году

К 2025 году педагоги начнут получать среднюю зарплату. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Премьер-министр РБ Роман Головченко рассказал об итогах социально-экономического развития страны в первом квартале 2021 года. Как пишет агентство Минск-Новости, по данным правительства, выполнены четыре из шести самых важных параметров прогноза социально-экономического развития. Так, обеспечено положительное сальдо внешней торговли ( $828 млн), не зафиксировано роста безработицы, выполняются социальные задачи государства и растут реальные доходы населения (рост на 2,9 процента).

Требуется продолжить работу над вопросами, касающимися доли инвестиций в ВВП и индекса потребительских цен на социально значимые товары, отметил Роман Головченко. Кроме того, под контролем правительства остается вопрос кредитования банками жилищного строительства.

Премьер-министр отметил рост зарплаты бюджетников. По итогам первых трех месяцев года она составила 82,8 процента от средней по стране. Головченко заверил, что к 2025 году уровень зарплаты педагогов составит сто процентов от средней по стране, а врачей – 150 процентов.

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