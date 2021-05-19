Трогательные фото: Катерину Борисевич родные и коллеги встречают у дома в Минске

Катерину Борисевич около ее подъезда встретили коллеги и друзья с цветами
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Журналистка tut.by провела за решеткой полгода и в среду, 19 мая, вышла на свободу. Незадолго до освобождения ее перевели в женскую колонию в Гомеле.
Под уголовную ответственность журналистка попала после публикации статьи о том, что в крови погибшего Романа Бондаренко не было алкоголя. Суд по «делу о ноль промилле» над Катериной Борисевич и Артемом Сорокиным был закрытым.
После освобождения из колонии журналистка поехала домой в Минск, где ее уже заждались семья, друзья и коллеги.
19 мая около половины восьмого утра журналистку выпустили из гомельской колонии. В сумке - несколько сотен писем, которые она получила
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Катя сказала, что чувствует себя хорошо. Самым трудным в тюрьме для нее было то, что она не могла обнять дочь
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Выйдя из авто Катерина радостно произнесла: «Здрасьте! С кем обниматься?!». По очереди она обнимала самых близких, у многих были слезы, Катерину встречали с цветами и воздушными шариками. Потом она «организационно» приняла букеты:
- Давайте, собираю цветы!
- Это от соседей.
- От соседей - прекрасно! Настоящая свадьба! - пошутила Катерина.
Катя обнимает дочку. Пока Катя была в заключении, Даше исполнилось 18 лет
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Из окна соседи Кати крикнули: "Спасибо за правду!"
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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