В Беларуси хотят повысить пенсии и довести до 40% от средней зарплаты Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что уровень средней пенсии по возрасту хотят довести до 40% от средней зарплаты заявил зампремьер-министра Игорь Петришенко во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания седьмого созыва.

- Задача текущего года - поддержание реального роста пенсионных выплат и доведение уровня средней пенсии по возрасту до 40% от средней заработной платы работника, - приводит его слова БелТА.

По его словам, в Беларуси нужно создать условия, при которых люди будут работать дольше.

- Правительством утверждена и принята к реализации Национальная стратегия активного долголетия до 2030 года. Документом определены задачи, решение которых позволить более эффективно использовать потенциал пожилых людей, смягчить последствия старения населения. Нам совместно предстоит создать условия для стимулирования более продолжительной трудовой жизни.