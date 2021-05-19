Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 19 мая 2021 года: 11 умерших за сутки

Минздрав обновил статистику по коронавирусу Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало последние данные о заболеваемости коронавирусом в республике. По информации на 19 мая, за сутки в стране зарегистрировали 1 тыс. 378 новых случаев с COVID-19. Исходя из числа обработанных тестов, можно сделать вывод, что скачков в статистике нет - по-прежнему менее 10% тестов показывают положительный результат. А выписали за сутки 1 тыс. 303 пациентов.

Таким образом, всего с начала пандемии в Беларуси подтверждены 380 тыс. 089 человек с положительным тестом на коронавирус, из них выписали 370 тыс. 135 пациентов.

Обновлены данные по умершим с коронавирусом - за сутки скончались 11 человек. А за весь период распространения инфекции в Беларуси, по официальным данным, умерли 2 тыс. 732 пациента с подтвержденным COVID-19.

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