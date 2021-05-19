Мистическое совпадение: с 1996 года под Барановичами в мае разбивается уже третий самолет

В Барановичах разбился самолет, погибли два военных летчика. Фото: Следственный комитет.

19 мая в Барановичах разбился военный самолет. Это был Як-130, который принадлежал Лидской штурмовой авиабазе. В самолете были два летчика – майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куканенко.

Это уже третий военный самолет, разбившийся в районе Барановичей, пишет Интекс-пресс. Мистическое совпадение: все три катастрофы произошли в мае, причем две последние из них – 19 мая.

В 1996 году, 23 мая, в окрестностях Барановичей погиб подполковник Владимир Карват, начальник воздушно-огневой и тактической подготовки 61-й ИАБ. Когда его самолет загорелся из-за технической неполадки и стал неуправляемым, Карвату приказали катапультироваться. У него была возможность выполнить приказ и спастись, но тогда горящий самолет рухнул бы на жилые дома. Владимир Карват спас две деревни – Арабовщину и Малое Гатище. На то, чтобы отвести самолет от жилья, у него было всего 14 секунд. Когда погибшего пилота нашли, его руки все еще были на ручках управления самолетом. Владимир Карват стал первым, кому было присвоено звание Героя Беларуси. Посмертно… В Арабовщине есть улица имени Владимира Карвата и памятный знак, а в день его гибели каждый год проходит митинг.

Вторая трагедия произошла 19 мая 1997 года. В районе Барановичей разбился самолет СУ-17. Погиб подполковник Сергей Погребан, пилотировавший его. Причины аварии официально не обнародовались, но по неофициальным источникам, как пишет Наша Ніва, «пилот переоценил возможности самолета и свои собственные».

Майор Ничипорчин и лейтенант Куканенко фактически повторили подвиг подполковника Карвата.

-При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались, - говорится в сообщении Следственного комитета.

Оба пилота погибли.

Список катастроф в белорусской военной авиации долгое время не пополнялся. Затишье длилось 12 лет, до августа 2009 года, когда белорусский СУ-27 разбился в Польше на авиашоу. Погибли два летчика. В апреле 2010 года в Пружанском районе столкнулись два военных самолета. Один из них смог вернуться на базу, второй разбился. Летчик выжил. Два пилота погибли в сентябре 2010 года в Ганцевичском районе, когда разбился МиГ-29, выполнявший на малых высотах фигуры повышенной сложности. В 2011 году погибли три члена экипажа вертолета Ми-24, который разбился при заходе на посадку на аэродроме в Пружанах. В 2012 году в Гродненской области разбился СУ-25, погиб пилот. В сентябре 2014 года такой же самолет потерпел крушение, но летчик успел катапультироваться.

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