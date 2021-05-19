Эпичные фото: на трассе Борисов-Березино рухнул мост через реку

На трассе Борисов-Березино рухнул мост через реку. Фото: t.me/nashaniva

Днем 19 мая на автодороге Р67 между Борисовом и Березино в Минской области обвалился мост через реку Рова.

Ссылаясь на очевидцев, ex-press.by сообщает, что это произошло после проезда грузовика МАЗ - судя по всему, мост не выдержал нагрузки. Предварительно, водитель грузовика не пострадал, а сам автомобиль из-за инцидента остался без одного из двух задних мостов.

Таким образом, проезд по трассе сейчас невозможен. Водителям придется сделать круг. Объехать рухнувший мост можно через деревни Перстень, Забашевка, Забашевичи и Полелюм. Официальной информации об инциденте пока нет.