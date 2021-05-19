Вдова основателя Tut.by Юлия Чернявская сутки не выходит на связь. Ее дочь: «У мамы серьезные проблемы с сердцем»

Вдова основателя Tut.by Юлия Чернявская сутки не выходит на связь Фото: соцсети

Дочь 58-летней вдовы основателя Tut.by Юлии Чернявской 19 мая заявила на своей странице в Фейсбуке, что у нее по-прежнему нет никакой информации о матери. Напомним, утром 18 мая, когда стало известно о задержания журналистов и обыске в офисе Tut.by, Юлия Чернявская перестала выходить на связь. Последние данные, которые о ней были известны - Юлия находилась под конвоем в больнице из-за гипертонического криза, затем из больницы ее выписали, но дома она так и не появилась, на связь не вышла.

- Есть предположение, что она в СИЗО КГБ, но адвокату отказали дать информацию, там ли ее подзащитная, - пишет Евгения Чернявская. Она не знает, где мать провела ночь и в каком она сейчас состоянии.

- Мама инвалид, и последние 10 лет мучается адски сильными болями в позвоночнике и ногах. Большую часть дня она проводит лежа в кровати, работает также лежа за ноутбуком - сидеть и ходить ей очень больно, - рассказала Евгения. - Также у нее серьезные проблемы с сердцем.

Дочь Юлии Чернявской, которая живет в Израиле, заявила, что у мамы не было никакой информации о деятельности портала:

- Она не является акционером TUT.BY, не знает никаких внутренних процессов.

Евгения Чернявская написала, что «последние месяцы было давление на акционеров портала и нашу семью с целью получения контроля на деятельностью TUT.BY» - по ее словам, это странные сообщения их разных каналов связи.

В то же время мать Юлии Чернявской заверила nv-online.info, что «дочь на свободе»:

- Это точно. Но где конкретно находится, я сказать не могу - поверьте, не знаю, - сказала пенсионерка Александра Чернявская.

Напомним, Юлия Чернявская - белорусский ученый, прозаик, драматург, кандидат культурологии, профессор Белорусского государственного университета культуры и искусств (она уволилась из вуза во время послевыборных протестов).

Также Юлия Чернявская известна как специалист по культурной антропологии, автор книг по культурологии, пьес, романов, повестей и стихов. Она - лауреат Национальной театральной премии, блогер, создатель литературного клуба GRAPHO. В августе 2020 года вошла в первоначальный состав Координационного совета оппозиции.