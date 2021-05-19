За наезд на пятерых силовиков 25-летний водитель получил 11 лет

Водителю "БВМ", наехавшему на пятерых силовиков, суд вынес суровое наказание. Фото: TUT.BY

В эту среду, 19 мая, Мингорсуд признал 25-летнего водителя "БМВ" виновным сразу по нескольким статьям: "в покушении на убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка", "в участии в массовых беспорядках, выразившемся в непосредственном совершении насилия над личностью", в "заведомо ложном доносе о совершении преступления". Как сообщает Верховный суд, по совокупности преступлений молодому человеку назначили 11 лет лишения свободы. Отбывать наказания он будет в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Известно, что мужчина около часа ночи 11 августа прошлого года на «БМВ» ехал в направлении ул. П. Глебки в Минске. Как говорится в пресс-релизе Верховного суда, водитель, "имея умысел на личное участие в массовых беспорядках, вопреки законным требованиям сотрудников органов внутренних дел" из авто не вышел и не предоставил регистрационный номер. Мужчина пытался уехать и "умышленно ускорил движение автомобиля по проезжей части перед наездом на потерпевших" и "совершил наезд на потерпевших". После этого водитель заехал на автомобиле в водоем, расположенный вблизи улицы Притыцкого в Минске, где оставил свою машину. Затем он позвонил в ГУВД Мингорисполкома и сообщил, что его авто угнали.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, белорусские суды выносят приговоры по делам о массовых беспорядках. Есть приговоры суровые, где обвиняемые получают несколько лет лишения свободы. Так, в марте суд в Бресте огласил сроки обвиняемым по делу о массовых беспорядках 9-10 августа. Так, несовершеннолетних Дениса Хозея и Сергея Гацкевича суд приговорил к 3 годам воспитательной колонии. Осталные обвиняемые - Илья Мигно, Тимур Ризапур получили 4,5 года, Сергей Солоха, Александр Дроздов, Виталий и Егор Прокопчук – 4 года, Сергей Кривченя – 3,5 года.

Суровое наказание получил 29-летний спецсвязист Генштаба Вооруженных Сил Денис Урад. Его осудили за измену государству. Государственные СМИ сообщали, что на дежурстве Денис Урад сфотографировал секретное письмо от министра внутренних дел министру обороны и «отправил польскому телеграм-каналу». Молодого человека приговорили к 18 лет лишения свободы.

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