Домой к главному редактору издания «Наша Нiва» пришли силовики

Егор Мартинович (Фото: jahor.marcinovich / Facebook)

Домой к главному редактору газеты «Наша Нiва» Егору Мартиновичу 19 мая пришли силовики. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Мартиновичу о силовиках рассказали соседи. По их словам, они намерены штурмовать дверь. Дома в настоящее время никого нет.

Супруга Мартиновича – Адарья Гуштын – работает журналисткой портала tut.by, в офис которого накануне пришли силовики. Тогда задержали нескольких сотрудников, доступ к сайту заблокирован, в отношении руководства возбуждено уголовное дело.

Мартинович добавил, что в его квартиру сильно стучали, а соседке залепили глазок в двери.

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