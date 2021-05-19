До семи лет тюрьмы: по факту крушения в Барановичах самолета возбудили уголовное дело

По факту крушения в Барановичах самолета возбудили уголовное дело. Фото: СК РБ.

- Главным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 465 «Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц» Уголовного кодекса Беларуси, - сообщили в СК. По этой статье виновным грозит от двух до семи лет. - Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Фиксируется следовая картина, допрашиваются очевидцы. Работу на месте координирует первый заместитель председателя Следственного комитета Олег Шандарович. Все обстоятельства устанавливаются.

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