Глава Администрации оценил вероятность новой волны протестов после конституционного референдума в Беларуси

Ситуация в Беларуси стабилизирована. Такое заявление 19 мая сделал руководитель администрации президента Беларуси Игорь Сергеенко.

При этом он отметил, что до сих пор сохраняются риски и угрозы дестабилизации обстановки.

Что же касается проведения республиканского референдума о внесении изменений в Конституцию Беларуси, то Сергеенко высказал мнение, что это не вызовет новую волну протестов.

– Полагаю, что референдум не спровоцирует новую волну протестной активности. По сути дела, да, попытки такие предпринимаются, в том числе из-за рубежа, беглыми гражданами [представителями оппозиции] нашей страны, призывы раздаются, но они не находят особой поддержки среди населения, – считает он, его цитирует ТАСС.

По его словам, о тех изменениях в конституцию республики, которые в настоящее время обсуждаются в ходе работы Конституционной комиссии, «в прошлом году заявляли многие наши деятели, которые находятся по ту сторону [представители оппозиции]».

– Поэтому я не думаю, что каким-то образом референдум может подтолкнуть к каким-то протестным акциям, – высказал мнение Сергеенко.

Конкретную дату реферндума он пока не назвал.

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