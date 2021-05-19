Мужчина позвонил в ГАИ после ДТП, а его задержали и дали на 10 суток за наклейку на смартфоне

Мужчина позвонил в ГАИ после ДТП, а его задержали и осудили на 10 суток за наклейку на смартфоне. Фото носит иллюстративный характер.

ГАИ. При оформлении документов мужчина достал телефон с наклейкой Погоня. После этого мужчина был задержан и доставлен в Первомайский РОВД для составления протокола, сообщает телеграмм-канал незарегистрированного правозащитного центра «Весна».

Согласно протоколу по ст. 24.23 КоАП Виталия обвиняют в «пикетировании с помощью наклеивания наклейки с Погоней на крышку телефона».

Дело Виталия Рубца 18 мая рассматривала судья Первомайского района Светлана Черепович. Чехол с наклейкой, по словам Виталия, передал ему брат за пару дней до задержания. Виталий не обратил внимания на наклейку, потому что она для него ничего не значила. Сотрудники ГАИ попросили мужчину связаться с его работодателем, поэтому Виталий достал телефон, чтобы позвонить. Тогда сотрудники ГАИ заметили наклейку и, согласно их рапорту, попросили ее удалить, но Рубец отказался. Виталий пояснил, что на момент обращения он находился в состоянии аффекта, поэтому просто не мог обратить на это внимание. В итоге суд назначил мужчине 10 суток.

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