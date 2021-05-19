Назначены эксперты ООН по расследованию нарушений прав человека в Беларуси Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Организация Объединенных Наций назначила трех экспертов, которые займутся выявлением фактов нарушения прав человека в Беларуси после 1 мая 2020 года. Об этом 19 мая заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

– В прошлом году давняя и хроническая картина систематических нарушений в Беларуси резко обострилась, усилившись в контексте президентских выборов и в последующий период, когда основные свободы регулярно нарушались, – приводит слова Бачелет пресс-служба Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

В частности, назначенные эксперты – это Сюзан Базилли (Канада) и Марко Миланович (Сербия), функции председателя будет выполнять Карина Москаленко (Россия), которая была адвокатом российского бизнесмена Михаила Ходорковского.

– Работа миссии по установлению фактов сыграет важную роль в обеспечении ответственности за нарушения, которые привели к кризису, – отметила Бачелет.

Она добавила, что в марте этого года была принята резолюция, в которой осуждались нарушения прав человека в республике.

– В своей резолюции 46/20, принятой 29 марта 2021 года, Совет ООН по правам человека осудил продолжающиеся серьезные нарушения прав человека в Беларуси в связи с президентскими выборами 2020 года. Он просил Верховного комиссара ООН по правам человека отслеживать и сообщать о ситуации с правами человека в стране, а также собирать, обобщать, сохранять и анализировать информацию и доказательства для содействия привлечению к ответственности виновных и правосудию для жертв, – рассказала Бачелет.

Планируется, что промежуточные данные о нарушениях в Беларуси обнародуют на 48-й сессии Совета ООН по правам человека в сентябре 2021 года, а окончательный отчет представят на 49-й сессии СПЧ в марте 2022 года.

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