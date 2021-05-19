Житель Барановичей пострадал при падении военного самолета

Житель Барановичей травмирован при падении военного самолета
Фото: Иван МАКЕЕВ
При падении самолета в Барановичах местный житель получил травму. Об этом сообщили в Барановичском горисполкоме.
Его доставили в больницу с переломом предплечья.
Кроме того, во время падения самолета осколки повредили несколько домов. Чиновники обещают их отремонтировать.
– Повреждены окна в трех многоквартирных домах и в двух индивидуальных. Также специалисты ЖРЭУ города Барановичи выявили несколько повреждений в кровле одного из домов и в целостности вентиляционной шахты. Также осколками повреждены четыре автомобиля, – рассказал председатель Барановичского горисполкома Юрий Громаковский.
Напомним, что 19 мая в Барановичах потерпел крушение военный самолет Як-130 Лидской штурмовой авиабазы. Погибли оба летчика: майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко.
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