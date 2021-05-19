Житель Барановичей пострадал при падении военного самолета

Житель Барановичей травмирован при падении военного самолета Фото: Иван МАКЕЕВ

При падении самолета в Барановичах местный житель получил травму. Об этом сообщили в Барановичском горисполкоме.

Его доставили в больницу с переломом предплечья.

Кроме того, во время падения самолета осколки повредили несколько домов. Чиновники обещают их отремонтировать.

– Повреждены окна в трех многоквартирных домах и в двух индивидуальных. Также специалисты ЖРЭУ города Барановичи выявили несколько повреждений в кровле одного из домов и в целостности вентиляционной шахты. Также осколками повреждены четыре автомобиля, – рассказал председатель Барановичского горисполкома Юрий Громаковский.

Напомним, что 19 мая в Барановичах потерпел крушение военный самолет Як-130 Лидской штурмовой авиабазы. Погибли оба летчика: майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко.

Читайте также:

«Летчики - герои! Смогли уместиться между домами...»: что рассказывают жители и очевидцы о крушении военного самолета в Барановичах

Очевидцы рассказали «Комсомолке» о крушении самолета Як-130 в Барановичах 19 мая (подробности).

«У него сбылась мечта. А я всегда гордился, что мой друг - летчик»: что рассказывают о погибших в Барановичах военных летчиках

Об Андрее Ничипорчике и Никите Куконенко вспоминают сослуживцы и одноклассники (подробности).