В ДФР рассказали подробности расследования дела tut.by

Департамент финансовых расследований подозревает должностных лиц компании «ТУТ БАЙ МЕДИА» в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Фото: tut.by

Департамент финансовых расследований подозревает должностных лиц компании «ТУТ БАЙ МЕДИА» в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В настоящее время ведется расследование этого уголовного дела. Такое заявление сделал эфире ОНТ заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Юрий Кардымон.

– Обществом в 2019 году был получен статус резидента Парка высоких технологий. Вместе с тем, по данным Департамента финансовых расследований, им была получена выручка от деятельности, не разрешенной для резидентов ПВТ. В результате необоснованного использования ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» государственной поддержки как резидента Парка высоких технологий государству был причинен ущерб в особо крупном размере, – утверждает Кардымон.

Возбуждено уголовное дело.

– В настоящее время органами финансовых расследований Комитета госконтроля проводятся неотложные следственные и другие процессуальные действия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к данной деятельности, – добавил он.

Также в эфире ОНТ сообщили, что в квартирах некоторых сотрудников компании были проведены обыски, в ходе которых найдены тайники с деньгами. Доступ к сайту tut.by ограничило Министерство информации по требованию Генпрокуратуры.

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