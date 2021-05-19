Видеофакт: первые минуты после крушения самолета в Барановичах. Скриншот с видео.

Эти кадры были сделаны через несколько минут после падения военного самолета в Барановичах. Видно, что еще не приехали даже пожарные. По двору разбросаны дымящиеся осколки.

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