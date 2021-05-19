Выбили глазок в двери, чтобы заглянуть в квартиру: появились подробности обыска у главного редактора «Нашей Нивы»

Силовики выбили дверной глазок в квартире главного редактора "Нашей Нивы". Фото: jahor.marcinovich / Facebook

Обыск в квартире главного редактора газеты «Наша Нива» Егора Мартиновича и его супруги, журналистки tut.by Адарьи Гуштын устроили силовики 19 мая. Он уже завершился. Тем временем Мартинович сообщил подробности обыска.

По его словам, в его двери оказался выбит глазок. Мартинович также опубликовал снимок.

– Это глаз двери, которую вырубили силовики, чтобы заглянуть внутрь нашей с Адарьей Гуштын квартиры. Рядом стояли специалисты с каким-то «бревном чтобы выбить дверь». Пришел хлопнул дверью и спросил в чем проблема позвонить по телефону, – поделился подробностями произошедшего Мартинович на своей странице в Facebook.

Он добавил, что допрос окончен, юридического статуса у него нет.

– Оборудования, которое находилось в квартире, тоже уже нет. 70 рублей, которые они нашли, ушли от меня. У меня есть подписка о неразглашении. Но скажу, что это уголовное дело не касается «Нашей Нивы», – рассказал Мартинович.

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