Фотофакт: жители Барановичей несут цветы к храму в память о погибших летчиках

Жители Барановичей несут цветы к храму в память о погибших летчиках. Фото: Юрий ГОНЦАРЕВИЧ
Жители Барановичей, где в среду, 19 мая, упал военный самолет, несут цветы к храму Святых Жен-Мироносиц в память о погибших летчиках.
Там на входе разместили фотографии Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко, сообщает intex-press.
Во второй половине люди начали нести цветы к фото погибших, некоторые пожертвовали семьям летчиков деньги.
Два пилота погибли при падении самолета в Барановичах. Фото: Юрий ГОНЦАРЕВИЧ
Напомним, что в жилой части города потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы. При падении Як-130 погибли оба летчика: майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко.
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