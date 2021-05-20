«Нервничал, но не паниковал»: в Жодино нога ребенка застряла в стиральной машине

В Жодино нога ребенка застряла в стиральной машине. Фото: МЧС

В Жодино нога ребенка застряла в барабане стиральной машины. Об этом проинформировали на сайте МЧС.

Инцидент произошел во вторник, 18 мая. За помощью к сотрудникам МЧС обратилась мама ребенка. Когда спасатели приехали на место, выяснилось, что нога ребенка в заблокированном положении находилась уже около 20 минут.

- Мальчик нервничал, но не паниковал. Мы с ним разговаривали, оказывая психологическую помощь. Для того, чтобы снять напряжение с ноги, мы приподняли его над полом. В данном положении колено смогло продвинуться глубже и позволить нам поджать стопу. А это, в свою очередь, дало ход ноге, - пояснил начальник аварийно-спасательного поста №13 старший лейтенант внутренней службы Сергей Федоров.

В МЧС добавили, что спасатели освободили ногу мальчика без применения специальных средств. В медицинской помощи ребенок не нуждался.

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