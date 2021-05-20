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Общество20 мая 2021 7:09

ЕС вводит особый знак ковидной безопасности для объектов туризма

Знаком будут отмечать места проживания туристов и туробъекты, которые соответствуют международным санитарным стандартам
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
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В странах= ЕС введут знак ковидной безопасности - будут помечать им отели и туристические объекты.

В странах= ЕС введут знак ковидной безопасности - будут помечать им отели и туристические объекты.

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Особый знак для туристических объектов и мест, где проживают туристы, вводится в ЕС. Это так называемый знак ковидной безопасности, он будет размещен на тех отелях, музеях и других объектах, где сумели обеспечить международные санитарные стандарты по ISO.

"Европейский знак безопасности туризма в условиях COVID-19 поможет туристическим компаниям обеспечить меры безопасности в преддверии летнего сезона, что повысит доверие путешественников, местных жителей и работников туристической отрасли", - цитирует Интерфакс комиссара ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретона.

Знак смогут использовать государства-члены ЕС. Его присвоение и использование будет добровольным и будет иметь репутационное значение, отмечает агентство.

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