ЕС вводит особый знак ковидной безопасности для объектов туризма

В странах= ЕС введут знак ковидной безопасности - будут помечать им отели и туристические объекты. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Особый знак для туристических объектов и мест, где проживают туристы, вводится в ЕС. Это так называемый знак ковидной безопасности, он будет размещен на тех отелях, музеях и других объектах, где сумели обеспечить международные санитарные стандарты по ISO.

"Европейский знак безопасности туризма в условиях COVID-19 поможет туристическим компаниям обеспечить меры безопасности в преддверии летнего сезона, что повысит доверие путешественников, местных жителей и работников туристической отрасли", - цитирует Интерфакс комиссара ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретона.

Знак смогут использовать государства-члены ЕС. Его присвоение и использование будет добровольным и будет иметь репутационное значение, отмечает агентство.

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