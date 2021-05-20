Будславский фест состоится 2 и 3 июля, несмотря на то, что во время пожара пострадал костел. Фото: planetabelarus.by

Официальный представитель Конференции католических епископов в Беларуси ксендз Юрий Санько рассказал, что в этом году, 2 и 3 июля, состоится Будславский фест, несмотря на то, что костел пострадал после пожара. Его слова приводит БелТА.

- Будлавский фест в этом году состоится. Пожар, который случился в костеле 11 мая, не сильно повлияет на проведение уже ежегодного мероприятия. Литургия состоится на улице. Но пока все еще решается вопрос о том, получится ли в костеле временно разместить Будславскую икону Божией Матери, чтобы верующие могли подойти к святыне и помолиться, - отметил Сенько.

По его словам, празднование будет организовано с соблюдением все противоэпидемических рекомендаций. Уже в ближайшее время будет анонсирована программа фестиваля.

Будславский фест по традиции проходит в начале июля. На ежегодное мероприятие приезжают более 30 тысяч человек. В костеле находится одна из наиболее почитаемых католических святынь Беларуси – Будславская икона Божией Матери.

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