В Могилевском районе мужчина ударил по стеклу автомобиля за то, что тот проехал слишком близко – водитель обстрелял его

В Могилевском районе мужчина удар по стеклу автомобиля за то, что тот проехал слишком близко. Фото: УВД Могилевского облисполкома

В Могилевском районе водитель машины выстрелил в пешехода, который ударил по стеклу авто за то, что тот слишком близко проехал. Об этом сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

- На Радуницу, 11 мая, 39-летний мужчина вместе со своей матерью возвращался с кладбища, которое расположено недалеко от деревни Большая Боровка в Могилевском районе. Они шли по проселочной дороге. Навстречу им двигался автомобиль, водитель которого пытался объехать ямы и проехал слишком близко от пешеходов. Мужчину ситуация возмутила и он ударил кулаков по стеклу авто. Иномарка остановилась, из нее вышел водитель: завязалась потасовка, в ходе которой водитель достал из салона предмет, похожий на пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в пешехода. Затем он сел в машину и уехал, - рассказали подробности случившегося в ведомстве.

В УВД Могилевского облисполкома добавили, что потерпевший существенных телесных повреждений не получил и своевременно обратился в милицию.

В тот же день в Могилеве обнаружили автомобиль подозреваемого, водителя задержали. Им оказался 55-летний мужчина.

- Изъятый в ходе досмотра предмет, который был похож на пневматический пистолет, отправлен на экспертизу. Возбуждено уголовное дело за хулиганство, - отметили в ведомстве.

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