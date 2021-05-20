Пошел на тренировку и оказался в воде. В Гомеле ОСВОД спас подростка

В Гомеле спасатели ОСВОДа вытащили из воды подростка, который упал в реку во время тренировки. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В Гомеле работники ОСВОДа спасли подростка, который оказался в воде во время тренировки по академической гребле. Это произошло на реке Сож в районе улицы Денисенко, сообщает gp.by.

Утром 18 мая 15-летний подросток пошел на тренировку по академической гребле. Занятия проходили на расстоянии 300 метров от берега. Мальчик следовал на байдарке за тренером. Он не удержал равновесие, байдарка опрокинулась и подросток оказался в воде. На нем был спасательный жилет.

Работники ОСВОДА подоспели буквально через несколько минут. Подросток выпал из лодки в 9.30, а в 9.35 его уже извлекли из воды.

Подросток не пострадал, в госпитализации не нуждался, сообщает издание.

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