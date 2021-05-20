Фотофакт. В Барановичах на месте крушения самолета все еще сохраняется оцепление, лежат обломки

В Барановичах на месте крушения самолета все еще сохраняется оцепление Фото: Надежда БУТОВИЧ

В Барановичах утром 20 мая на месте крушения самолета все еще сохраняется оцепление, лежат обломки. Если 19 мая радиус оцепления был на 5-7 домов, то сегодня – именно двор, где произошло крушение. Стоит табличка – ведутся следственные действия.

На месте находятся военные и сотрудники Следственного комитета. Само место крушения самолета просят не снимать.

В Барановичах на месте крушения самолета все еще сохраняется оцепление Фото: Надежда БУТОВИЧ

Во время падения самолета осколки повредили дом. Там уже провели ремонт.

В дому, который повредили осколки самолета, провели ремонт Фото: Надежда БУТОВИЧ

Напомним, что в Барановичах в среду, 19 мая, разбился военный самолет. Погибли два пилота, героически уводя самолет от жилых домов.

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