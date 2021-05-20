Разбили домофон и стекло в автомобиле настоятеля: в Минске неизвестные повредили имущество прихода костела Девы Марии

В Минске неизвестные повредили имущество прихода костела Девы Марии. Фото: tut.by

В Минске в ночь с 18 на 19 мая неизвестные повредили имущество прихода костела Девы Марии, который находится на площади Свободы.

- В четыре утра 19 мая неизвестные проникли на территорию, которая находится за кафедральным собором. Они повыворачивали цветы, сломали домофон на двери приходского дома, повредили фонарь на газоне, а также разбили лобовое стекло в автомобиле настоятеля Андрея Климантовича, - рассказал порталу tut.by пресс-секретарь католической церкви Беларуси Юрий Санько.

В Минске неизвестные повредили имущество прихода костела Девы Марии. Фото: tut.by

Также следы нападения были замечены и у входа в епархиальный дом.

- К сожалению, никто из наших не слышал, как именно все происходило. Позже вызвали милиции. Приехали сотрудники и провели следственные процедуры, - добавил Санько.

Юрий Санько отметил, что были запрошены записи с камер видеонаблюдения – неподалеку расположено здание ГУБОПиК.

- Подобных случаев не было у нас даже в 90-ые годы. Да, мы знаем, что кафедральный собор был домом спорта, тогда были противостояния между спортсменами, которые не хотели уходить и прихожанами. Но чтобы порча имущества в таких размерах…К примеру, только замена лобового стекла в автомобиле с установкой обойдется в 600 рублей. Мы надеемся, что в ситуации будут разбираться и информация будет предоставлена, - подытожил Санько.

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