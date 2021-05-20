В Бресте мужчина помог пенсионеру с ремонтом, а потом обокрал и женился

В Бресте мужчина, который помогал пенсионеру с ремонтом, украл у него сбережения. Фото: УВД Брестского облисполкома.

В Бресте у пенсионера украли более $7200. Пострадавший обратился в милицию.

Правоохранительные органы нашли вора. Оказалось, 72-летнего пенсионера обчистил 36-летний мужчина, которого ранее не один раз судили за имущественные преступления, рассказали в ОИОС УВД Брестского облисполкома.

Мужчин свели общие знакомые, и безработный стал помогать пенсионеру с ремонтом . Через какое-то время пенсионер стал доверять своему работнику и у того появилась возможность выведать, где хозяин хранит сбережения. Он не забрал все деньги сразу, а таскал по несколько купюр.

Вора задержали. При нем нашли часть похищенного – 1 900 долларов. За украденные деньги он сделал ремонт в своем жилище и справил свадьбу.

Теперь мужчине грозит до семи лет лишения свободы.