Популярные печеньки и маршмеллоу: вот что исчезнет с белорусских прилавков 21 мая

Несколько видов крекеров и маршмеллоу запрещено продавать в Беларуси с 21 мая. Фото: телеграм-канал Безопасность и качесптво.

В Беларуси с 21 мая запретили продавать ряд сладостей, пишет МинскНовости со ссылкой на телеграм-канал Безопасность и качество. В список попали крекеры Tuc (три вида), печенье «Любятово» и маршмеллоу Haribo. Оказалось, производители добавляют в них то, что нельзя.

На маркировке крекеров Tuc со вкусом краба, сметаны и лука, паприки заявлена недопустимая пищевая добавка - пиросульфит натрия (Е223), он является консервантом. Кстати, ранее из-за такой же «ешки» запрещали Tuc со вкусами копченых колбасок и сыра. Производят печенье с опасной добавкой в России и Украине.

Печенье, которое продается под товарным знаком «Любятово», тоже содержит Е223. Это крекеры «Витаминный», «Янтарный с сыром», «Янтарный с солью» и затяжное печенье «Постное».

Производители маршмеллоу Haribo (Бельгия) придают ему сладкий вкус не только при помощи сахара, но и при помощи сорбитового сиропа и сорбитола. Запрещены с 21 мая суфле-маршмеллоу «Шамеллоус Барбекю» и «Шамеллоус Цветные трубочки».

Все эти продукты исчезнут с прилавков белорусских магазинов 21 мая, с этой даты их также запрещено ввозить в страну.

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