Журналистку Белсата Екатерину Андрееву перевели в СИЗО в Могилеве Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Журналистку Белсата Екатерину Андрееву перевели в СИЗО в Могилеве.

- Ожидалось, что этапирование будет в ночь с 17 на 18 мая, но нам точно не было известно – напрямую повезут в гомельскую колонию или же через Могилев. Оказалось, что все же через Могилев, - рассказал супруг Екатерины Игорь Ильяш, об этом сообщает Белсат.

Информации о второй журналистке Белсата Дарье Чульцовой пока нет. Вероятнее всего, их этапировали вместе. Сколько именно пробудут журналистки в Могилевской колонии, неизвестно.

Напомним, что журналистки Белсата Екатерина Андреева и Дарья Чульцова были задержаны 15 ноября 2020 года за стрим с площади Перемен. Им дали два года колонии.

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