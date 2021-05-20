Фотофакт. В Барановичах в церкви Жен Мироносиц люди возлагают цветы, ставят свечи и молятся

В Барановичах в церкви Жен Мироносиц люди возлагают цветы, ставят свечи и молятся Фото: Надежда БУТОВИЧ

В Барановичах 20 мая, в четверг, в церкви Жен Мироносиц люди возлагают цветы, ставят свечи и молятся. В церкви стоит стол с портретами погибших летчиков - Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко. Вокруг него – свечи, цветы и лампады. Рядом со столом находится ящик для пожертвований семьям погибших.

Рядом с портретами погибших летчиков - свечи, цветы и лампады Фото: Надежда БУТОВИЧ

В церковь организованно приходят школьники.

В церковь организованно приходят школьники Фото: Надежда БУТОВИЧ

В четверг, 20 мая, состоится панихида по погибшим летчикам. Служба начнется в 13 часов.

В 13 часов сегодня в церви Жен Мироносиц состоится панихида Фото: Надежда БУТОВИЧ

В Барановичах по причине трагедии пока еще не приспустили государственные флаги. Н Также нет и траурных лент. Сцену, которая была установлена к празднованию дня города, еще не разобрали.

Напомним, что в среду, 19 мая, в Барановичах рухнул военный самолет. Погибли два летчика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Летчики - герои! Смогли уместиться между домами...»: что рассказывают жители и очевидцы о крушении военного самолета в Барановичах.

Очевидцы рассказали «Комсомолке» о крушении самолета Як-130 в Барановичах 19 мая. (подробности)

«У него сбылась мечта. А я всегда гордился, что мой друг - летчик»: что рассказывают о погибших в Барановичах военных летчиках.

Об Андрее Ничипорчике и Никите Куконенко вспоминают сослуживцы и одноклассники. (подробности)

Момент крушения военного самолета в Барановичах попал на видео.

В результате крушения самолета погибли два пилота. (подробности)