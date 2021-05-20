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Общество20 мая 2021 10:58

Школьник из Борисова хотел подарить лишенному прав отцу новые, но сам лишился 1150 рублей

Мошенники убедили подростка, что оформляют новые водительские права «через ГАИ»
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
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Мошенник вел переписку с юношей в мессенджере. Фото: Следственный комитет.

Мошенник вел переписку с юношей в мессенджере. Фото: Следственный комитет.

17-летний школьник из Борисова решил сделать подарок своему отцу. Мужчину лишили водительских прав. Молодой человек, увидев в Инстаграм объявление «Делаем права», решил заказать для отца новое водительское удостоверение.

-В мессенджере WhatsApp он списался с мужчиной, в бизнес-аккаунте которого было указано «Оформление прав без сдачи экзаменов. Снимаем лишение прав досрочно». Тот пояснил, что документы будут официально восстанавливаться в ГАИ, указал срок выполнения услуги и стоимость, - рассказала официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

Молодой человек перевел на банковскую карту, которую ему указал мужчина, 230 рублей и передал ему данные своего отца. Через какое-то время мошенник выслал фото якобы уже готового водительского удостоверения, но заявил, что требуется еще доплата.

Юноша перечислял деньги еще несколько раз – за медицинскую справку, за услуги курьера, который якобы должен доставить удостоверение его отцу. В общей сложности он отдал мошенникам 1150 рублей. Когда же подросток понял, что курьер так и не принесет подарок его отцу, он связался с аферистом и спросил, что происходит. В ответ тот его просто заблокировал. Юноша обратился в правоохранительные органы.

По данному факту Борисовским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.209 (мошенничество) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления. Потерпевший допрошен, осмотрена его переписка, скриншоты приобщены к материалам дела. Расследование продолжается, - рассказала Елена Крупенина.

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