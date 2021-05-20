Мост через реку, который обрушился на трассе Борисов – Березино, обещают построить за две недели. Фото: t.me/nashaniva

Мост через реку, который обрушился на трассе Борисов – Березино, обещают построить за две недели. Об этом рассказал генеральный директор "Минскавтодор-центр" Василий Гледко. Его слова приводит БелТА.

- В среду, 19 мая, на автодороге З67 неподалеку от деревни Семеньковичи в Борисовском районе обрушился мост. Как выяснилось, рухнул один из трех пролетов. Работы по восстановлению объекта – это длительная процедура. Уже с сегодняшнего дня на данном участке начинают возводить временный мост, чтобы гражданам не приходилось тратить свое время на объезд. Ожидается, что мост построят в течение двух недель, - отметил Гледко.

На данный момент организован временный объезд аварийного участка автотранспортных средств общей массой до 20 тонн по дорогам Н23642 и Н8108.

Причины обрушения моста устанавливают следователи.

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