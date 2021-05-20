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Общество20 мая 2021 11:55

Ученые рассказали о самораспространяющейся вакцине: иммунитетом к COVID-19 можно “заразиться”!

Предпположительно, тесное общение с вакцинированным может дать человеку защиту от ковида
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
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Прививку делать не обязательно - просто близко пообщайтесь с вакцинированными?

Прививку делать не обязательно - просто близко пообщайтесь с вакцинированными?

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ученые выдвинули революционное предположение. По мнению сотрудников Университета Джона Хопкинса, вакцина от COVID-19 может оказаться самораспространяющейся, пишет belnovosti.by.

Несмотря на то, что есть категория людей, которые принципиально не прививаются, коллективный иммунитет все равно выработается, предположили ученые. Они считают, что, тесно общаясь с вакцинированными, непривитый человек также получает защиту от ковида.

Эксперты сравнивают действие «самораспространяющихся» препаратов с передачей патогена SARS-CoV-2 воздушно-капельным путём. Разница в том, что распространяется не «убивающий», а «исцеляющий» вирус.

Для проверки гипотезы будут проводиться специальные исследования.

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