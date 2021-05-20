Школьница пожаловалась в Следственный комитет, что ее избили дубинками на Окрестина. Ее приговорили к полутора годам «домашней химии»

В Минске судили девушку, которая пожаловалась в СК, что ее избили дубинками на Окрестина. Жалобу признали ложным доносом. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минчанку 2004 года рождения судили за ложный донос в суде Партизанского района Минска. Девушка учится в одной из столичных школ. 4 сентября 2020 года школьница подала в Следственный комитет заявление о том, что в августе в ЦИП ГУВД Мингорисполкома (на Окрестина) сотрудники милиции избили ее дубинками. Фамилий сотрудников девушка не указала. По мнению школьницы, ее незаконно задержали и лишили свободы.

В отношении девушки возбудили уголовное дело по факту ложного доноса о совершении преступления.

-В судебном заседании обвиняемая Ч. вину в совершении инкриминируемого ей деяния признала полностью, - говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда. - На основании ч. 2 ст. 400 УК ей назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 1 год 6 месяцев.

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