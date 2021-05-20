Ученые придумали суперткань для масок, которая ловит 99,9 процентов частиц коронавируса

Ученые утверждают, что создали супермаску для защиты от ковида и других инфекций. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Ученые из Калифорнийского университета (Риверсайд) придумали ткань для супермасок, защищающих от коронавируса. Ткань удерживает 99,9 процентов аэрозолей ковида, сообщает 21mm.ru.

Ткань сделана из полимерных нанонитей, которые в 167 раз тоньше человеческого волоса. Исследователи провели тестирование новой ткани в сравнении с другими средствами защиты. В качестве оппонентов выступали хлопковые маски, медицинские маски и шарф-труба. Новая суперткань всех победила: хлопок и шарф удерживали 45-73 процента ковидных аэрозолей, медицинская маска – 98 процентов.

Учёные надеются, что в скором времени их изобретение будет применяться для защиты от COVID-19 и других инфекций по всему миру, - сообщает издание.

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